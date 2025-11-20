女優板谷由夏（50）が20日、都内で行われたファッションブランド、MaxMara（マックスマーラ）のポップアップストアイベントに登場した。ロングのジレをベルトでウエストマークし、大人な着こなしで登場。「50になったので、エレガントさを目指したい」とし、エレガントな女性像について「強い意志を持ちながら、周りの人へ優しさをプレゼントできる人を目指したい」と話した。