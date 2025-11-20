10月より放送中の三谷幸喜脚本ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」で主演を務めている菅田将暉。1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇で、菅田は夢見る劇団演出家を熱演。蜷川幸雄氏に憧れ、理想のシェイクスピア劇を作ろうと奮闘する主人公の姿が胸を打つ。共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、小林薫、市原隼人...と、豪華なキャストが集結。今クールの