20日午前、平戸市の住宅で包丁のようなものを持った男が20代女性を脅し、金を要求する強盗未遂事件がありました。 犯人は複数いるとみられ、小中学校では児童・生徒を保護者と下校させるなどの対応が取られました。 警察によりますと20日午前9時半頃、平戸市志々伎町で包丁のようなものを持った男が20代女性の自宅の玄関をノックし、女性がドアを開けたところ「金を出せ」と脅迫しました。 女性が「金は持っていない