メ～テレ（名古屋テレビ） 感染が広がるインフルエンザ。愛知県は去年より1カ月ほど早く、「警報」を出しました。 愛知県によりますと、11月10日から16日までの1週間で、県内の定点医療機関のインフルエンザ患者の報告数が1医療機関あたり39.56人に達し、前の週の19.60人から急増しました。 地域別では半田が80.00人と最も多く、名古屋は41.22人となっています。 警報の目安とする「30人」を超えたとして県は、昨シ