ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて、初のアンバサダーお披露目イベントが開催されました。映画「ハリー・ポッター」シリーズの大ファンとしても知られる俳優の桜田ひよりさんと吉川愛さんが、スタジオツアー東京初の公式アンバサダーに就任。クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が開催中の大広間にて、就任記念のローブ贈呈やクリスマスツリーの点