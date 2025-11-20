地鉄本線の沿線である黒部市の武隈市長は、きょうの記者会見で、あいの風とやま鉄道の魚津駅と地鉄の新魚津駅の乗り換えや接続の向上を求めていく必要があるという考えを示しました。黒部市の武隈市長は、きょうの定例会見で地鉄本線について今月29日の会合で県と黒部市など沿線の市と町が、来年度の運行を支援する意向を示すと述べました。そして、黒部市としては魚津と宇奈月温泉の間の存続が大切だとしたうえで次のように述べま