上海市内のラッキンコーヒーで商品を待つ顧客。（資料写真、上海＝新華社記者／劉穎）【新華社北京11月20日】中国のコーヒーチェーン大手、瑞幸珈琲（ラッキンコーヒー）が17日に発表した2025年第3四半期（7〜9月）決算は、売上高が前年同期比50.2％増の152億8700万元（1元＝約22円）、純利益が12億7830万元で、前年同期の13億1430万元を下回った。直営店の売上高は47.7％増の110億8千万元、営業利益は10.2％増の19億4100万元