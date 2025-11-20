鳩山由紀夫元首相が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。中国の思想家・孔子の教えを弟子がまとめた儒教の経典「論語」の言葉を引用しながら、高市早苗首相の国会答弁を“過失”として改めるべきとの見解を綴った。 【写真】さすがに蓮舫氏も薛剣氏の言動には怒り中国語で「强烈抗议」＝「強く抗議」 高市首相は11月7日の衆院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也氏の質問に対して「台湾有事が存立危機