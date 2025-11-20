営利目的で覚醒剤を所持していたとして、指定暴力団・太州会系組幹部の男が逮捕されました。 ■吉原美樹記者「こちら、警察が押収した証拠品です。注射器と大量の覚醒剤が置かれています。」覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕・起訴されたのは、指定暴力団・太州会系組幹部、山本竜輔被告（45）です。警察によりますと、山本被告は10月30日、福岡県飯塚市の自宅で覚醒剤およそ184グラム、末端価格でおよそ1200万円分を営利目的で所