岐阜県下呂市にひっそりと建つお地蔵さま。近くのもみじが見頃を迎え、真っ赤な傘をさしたように地域を見守っています。 【写真を見る】真っ赤な“もみじの傘”さすお地蔵さま JR高山線の線路脇でそっと地域を見守る…｢ことしは赤が特にきれい｣ 岐阜・下呂市【映像企画】 深まっていく秋。真っ赤に染まったもみじの下には…お地蔵さまが。 岐阜県下呂市、JR高山線のすぐそばで、大きな赤い傘をさして列車を見つめています。名も