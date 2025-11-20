松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、11月25日10時から「マッサマンカレー」を販売する。左から：マッサマンカレー、マッサマンカレー 野菜セット消費者からの要望に応えて、あの大人気カレーが帰ってきた。マッサマンカレーは、「世界でもっともおいしい料理」とも称されるタイ発祥の名物料理。濃厚なココナッツミルクの甘みとコク、スパイスの芳醇な香り引き立つカレーソースに、鉄板でジューシー