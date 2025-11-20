スターバックスコーヒージャパンは２０日、東海道新幹線・新横浜駅（横浜市）のホームに出店すると発表した。駅のホームに店舗を置くのは初めてで、持ち帰り専門店として２１日にオープンする。キャッシュレス決済に限定し、飲み物や軽食を車内に持ち込みたい乗客の需要を取り込む。店頭のタッチパネルで商品を注文する。メニューはコーヒーのホット３種類とアイス２種類、スコーンやクッキーなどの軽食を数種類提供する。１回