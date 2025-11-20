「思い出のあげぱん さとう」第一屋製パン（以下、第一パン）は、懐かしく素朴な味わいの「思い出のあげぱん さとう」を12月1日から発売する。9月に発売し好評を得た「思い出のあげぱん きなこ」に代わり、新たにスタンダードで王道な味わいの「思い出のあげぱん さとう」が登場する。同商品も「きなこ」と同様、おいしさの工夫として、中央にカットを入れて焼き上げたコッペパンを揚げパンにしている。カットが入っていることで、