「エチュード」は、まるで光の魔法をまとったようなツヤを放つ『シューティングビームハイライター』を、2025年12月4日(木)よりオンライン先行で発売する。■光のビームが降り注ぐような幻想的ハイライト顔にきらめきが舞い降りる「シューティングビームハイライター」は、なめらかな塗り心地を叶えるジェリーパウダーフォーミュラーを採用。仕上がりや好みに合わせて選べるカラーバリエーションが揃い、キュートからゴージャスま