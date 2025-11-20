「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、ニューヨークを拠点にするファッションブランドENGINEERED GARMENTSと初めてとなるスペシャルコレクションを、12月5日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。日本発のセレクトショップ・ネペンテスがニューヨークで設立したENGINEERED GARMENTSは、デザイナーの鈴木大器氏によってアメリカのクラシックなワークウェアやミ