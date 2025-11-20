「ソラーロ ダークカラードレスシャツ」ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、11月21日から、成人式などの特別な日に最適な「ソラーロ ダークカラードレスシャツ」を全国のはるやま店舗で発売する。「ソラーロ ダークカラードレスシャツ」は、異なる色目の糸で織りあげられた“ソラーロ生地”を採用。2色の色糸で織ることで生まれる独特の光沢感が、成人式などの華やかな場面で上品な艶を演出する。カラー