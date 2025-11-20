過去の日本代表とは別物の雰囲気が、今の日本代表には備わっている(C)Getty Images9〜11月に行われたW杯強化シリーズの6試合。メキシコ戦、アメリカ戦、パラグアイ戦、ブラジル戦、ガーナ戦、ボリビア戦は、3勝2分け1敗に終わった。メンバーを大幅に入れ替えたアメリカ戦のみ敗れたが、相手はすべてW杯出場（もしくはプレーオフ進出）のチーム。ブラジルへの初勝利も含め、上々の結果だった。【動画】鎌田、町野、中村！2025年