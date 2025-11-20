令和のハッピーガール代表で恋の成功者であるなごみさんがRayに登場！そこで今回は、なごみさん直伝の「恋に効くアイテム」をお届けします。女子力を上げたいときのアイテムや、おうちのなかでも可愛くいるために意識していることなどをたっぷり語ってもらいました♡なごみ的コイに効くものおしゃれだったり、メイク、体づくりなど。なごみ流の恋を引き寄せるキーワードは、意外とシンプルなものばかりなんだとか♡