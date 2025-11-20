タンパク補給食品の国内市場総合マーケティングビジネスの富士経済は、プロテインブームが一段落し、伸びが緩やかになっていることから、ヘビーユーザーや健康志向ユーザーなどユーザー別の需要対応や商品戦略が重要になっているタンパク補給食品の国内市場を調査した。その結果を「タンパク補給食品 2025 安定成長期におけるユーザー動向の変化」にまとめた。トピックスとして、2025年国内市場見込（2024年比）では、タンパク補給