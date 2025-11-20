ザンクトパウリでプレーする日本代表MF藤田譲瑠チマは、ここまでのブンデスリーガの全10試合にスタメン起用され、うち８試合でフル出場を果たしている。７連敗中と苦しいチーム事情の中で、中盤で攻守に奮闘している。専門誌キッカーの平均採点ではGKニコラ・ヴァシリに次ぐ、3.3という高得点。これは今季ブンデスリーガでプレーする日本人選手の中でも、ブレーメンのGK長田澪(登録名ミオ・バックハウス)に次ぐ２番目の数字だ