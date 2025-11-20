ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」は20日、3日目が終了した。田中駿兵（23＝徳島）が3日目10Rをイン逃げで快勝し、初日から2、1、2、1着と素晴らしい走り。もっとも2日目4Rの不良航法で減点10を科され、得点率6.75の11位にとどまっている。「（3日目は）朝から重さがあって体感が悪かったけど、うまく逃げられて良かった。でも終わってからVTRを見たら足はやっぱり良さそうですね。あの失