カキが大量に死んでいる異常事態となっています。水揚げ解禁から1か月、東広島市安芸津町の生産者を取材しました。島村水産は、安芸津町の三津湾で3代にわたりカキ養殖を営んできました。10月20日の水揚げ解禁から1か月。クレーンを操る息子・広司さんの表情は硬いままです。見つめる父・敏夫さんの顔も曇ります。■島村敏夫さん「どうにもなりません」水揚げされたカキの多くは、口が開いていました。■社長 島村広司さん「