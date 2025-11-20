ラオス・ルアンプラバンを訪問し、県党書記主催の昼食会に臨まれる愛子さま＝20日（代表撮影・共同）【ルアンプラバン共同】ラオスを公式訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは20日、世界遺産の古都ルアンプラバンを訪問された。県党書記主催の昼食会が開かれ、愛子さまは「日本とラオスの懸け橋の一端を担うことができれば幸いです」とあいさつした。国際親善として初めての外国訪問で「きっと特別な思い出として私の心に深