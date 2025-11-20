ＮＨＫ大阪放送局の平匠子局長が２０日、局長定例会見に出席した。同局制作の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の今週放送回で、出演者のトミー・バストウや高石あかりがスキップするシーンがあった。平氏は「私、スキップできたかしら」と笑い、視聴者の視点で楽しんでいる様子をみせた。今年結成５０年を迎えた漫才コンビ「オール阪神・巨人」の密着特番「オール阪神・巨人ドキュメンタリー『５０年の漫才道』（仮）」を１２