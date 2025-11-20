兵庫県佐用町の「スプリング8」で講演する京都大の北川進特別教授＝20日午後今年のノーベル化学賞に選ばれた北川進京都大特別教授（74）が20日、兵庫県佐用町の大型放射光施設「スプリング8」で地元小中学生に向け講演し、SF小説を多読した中学時代のエピソードを交えながら「化学に興味をもってどんどん夢を広げて」と語りかけた。スプリング8は北川さんが基礎研究や実用化に向けた研究に長年取り組んできた施設。成果が実を