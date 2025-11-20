ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２０日、草間リチャード敬太（２９）がアイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」から脱退することを発表した。草間は１０月４日、東京・新宿区内で下半身を露出したとして、警視庁に公然わいせつの疑いで逮捕。１１月１３日に東京区検に略式起訴されていた。同社は公式サイトで「本日１１月２０日、弊社契約タレント草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金１０万円