生成AIで作られた画像を無断で複製したとして、神奈川県の27歳の男性が千葉県警に書類送検されました。著作権法違反の疑いで書類送検されたのは、神奈川県大和市に住む無職の27歳の男性で、去年8月、千葉県我孫子市の男性（27）が生成AIを使って作成した画像を無断で複製した疑いがもたれています。警察によりますと、男性は被害者がSNSに上げた画像をダウンロードして、自身が販売した電子書籍の表紙に使ったということです。今回