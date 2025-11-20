宮城県知事選で参政党の支援を受けていた自民党の和田政宗前参院議員が20日、自民党に離党届を提出した。10月の県知事選で和田氏は、自民党籍を持ったまま無所属で立候補し、参政党の支援を受けたが、落選している。和田氏は自民党本部で離党届を提出した後、記者団の取材に応じ、政治とカネの問題への対応を離党の理由として挙げ、「不記載の定義を野党やメディアから求められる中で、白黒つけることの解決をやっていない」と述べ