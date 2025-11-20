俳優の海宝直人、岡宮来夢、潤花、豊原江理佳が２０日、都内で行われた新作ミュージカル「ＩＳＳＡｉｎＰａｒｉｓ」（来年１月１０〜３０日、東京・日生劇場。同２月７〜１５日、大阪・梅田芸術劇場メインホール。同２月２１〜２５日、愛知・御園座）の制作発表会見に演出の藤田俊太郎氏と出席した。「ＩＳＳＡｉｎＰａｒｉｓ」は、ヒット曲が出せず家族との葛藤を抱える現代のシンガー・ソングライター、ＩＳＳＡ（海