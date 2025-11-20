まもなく発生から48時間となる大分・佐賀関の大規模火災。20日、「イット！」は船に同乗させてもらい、海から見た現場の新たな被害状況を取材しました。火事は18日午後5時40分ごろ、佐賀関の住宅地で発生しました。住民が避難中に撮影した火災発生直後の映像を見ると、至る所で炎と煙が上がっているのが分かります。この動画を撮影した男性は当時、爆発音を耳にしていました。撮影した住民：何回か爆発したんですよ。すごくびっく