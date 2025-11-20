北九州市のTOTOが20日、水栓金具の表面を削り磨き上げる「研磨」の技術を競う大会を開きました。世界各国から選ばれた技術者が、磨いてきた技を競いました。 北九州市小倉南区で開かれた大会には、日本のほか、中国、ベトナム、インドネシアから選抜されたTOTOの技術者10人が出場しました。 競うのは、光沢が出るまで磨き上げる「研磨」の技術です。水栓金具を削って、ざらざらした表面をヤスリで整え、光沢が出るまでピカピ