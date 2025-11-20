Ａぇ！ｇｒｏｕｐは２０日、草間リチャード敬太の脱退を発表した。Ａぇ！ｇｒｏｕｐの冠バラエティー番組「Ａぇ！！！！！！ゐこ」（土曜・深夜１時２８分）を放送するＭＢＳテレビは広報部を通じ「『Ａぇ！！！！！！ゐこ』は、現在４人のメンバーとともにお届けしてしておりますが、引き続き、皆様に楽しんでいただける番組を作ってまいります」とコメントした。またメンバーが日本全国を旅しながら、地元の人をお手伝いする