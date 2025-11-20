男性11人組グループ「JO1」がパーソナリティーを務めるニッポン放送「JO1のオールナイトニッポンX」の公式Xが20日に更新され、メンバーの白岩瑠姫が喉の不調のため、26日放送を欠席すると発表した。番組公式Xで「1/26(水)の放送に関しまして、白岩瑠姫は喉の不調のため大事をとってお休みとなります」と報告。「代わりに與那城奨がパーソナリティでお届けします」と伝えた。この投稿には「瑠姫くん大丈夫かな」「無理せずど