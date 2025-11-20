人気の「世にもおいしいブラウニー」シリーズから冬季限定フレーバーが登場♡2025年12月2日（火）より、全国のセブン-イレブン・ファミリーマートなどで販売開始。初登場の“クレームブリュレ”は、カスタード風味と香ばしいカラメルが絶妙に融合。昨年好評の“ティラミス”も再登場します。エレガントなパッケージで自分へのご褒美やプチギフトにもぴったりな、冬の