モーター大手ニデックのトラブルについての報道が、不正に持ち出した営業秘密に基づくものだったとして、元社員や東洋経済新報社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、情報提供した元社員に約270万円の賠償を命じた。