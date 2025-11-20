「レゴランド・ジャパン」でお披露目された、約61万個のレゴブロックを使ったクリスマスツリー＝20日午後、名古屋市名古屋市のテーマパーク「レゴランド・ジャパン」は20日、クリスマスイベント「レゴランドでメリークリスマス」を報道陣に事前公開した。約61万個のレゴブロックを使った高さ10メートルのクリスマスツリーをお披露目。光と音の演出や限定ショーも楽しめる。21日から12月25日まで開催する。イルミネーションは子