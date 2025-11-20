秋田市中心部を流れる旭川をわたるクマの映像が、ABSあきたアプリに投稿されました。投稿者によりますと、撮影したのは19日の朝です。映像では保戸野中町側から旭川をわたり、対岸の千秋矢留町の岸を歩くクマの姿をとらえられています。撮影場所はマンションや住宅が立ち並ぶ秋田市の中心部で、周辺ではクマの目撃情報が相次いでいます。