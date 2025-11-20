私アキ（33）と息子のユウリ（6）が義母の孫差別で傷ついたことと、義妹のカンナ（34）さんが私を便利に扱っていることにも嫌気がさしたのです。そのことを旦那のサトシ（37）が義母とカンナさんに伝えました。私はこのままいい嫁キャンペーンを終わらせ、疎遠の覚悟で2人の連絡や訪問を拒絶していたのですが……。2人は謝罪に来てくれたのです。孫差別をしたつもりはなく、気が利かなくて申し訳ないと謝る義母に、私も考えること