去年12月JR鹿児島本線の川内駅構内で貨物列車が脱線した事故について20日国土交通省の運輸安全委員会が調査に関する途中経過を公表しました。 原因の分析や再発防止策についてさらに調査を続けるとしてます。この事故は去年12月12日の未明に川内駅構内で12両編成の貨物列車の先頭の機関車と貨車2両が脱線したもので、国土交通省の運輸安全委員会が現地調査などを実施していました。20日公表された経過報告によりますと貨物列車