＜ダンロップフェニックス初日◇20日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞石川遼が過去最高の滑り出しを見せた。今大会では過去14度の出場で初日のアンダーパーが一度もなかったが、この日は3バーディ・1ボギーの「68」をマーク。2アンダーの9位タイと好位置につけた。あすは過去8度60台を記録している相性のいい2日目。得意とは言えないフェニックス攻略へ、このまま好調をキープしたい。〈写真〉左