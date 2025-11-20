大分市佐賀関で170棟以上、4万8900平方mが焼けた火事は、海沿いの住宅密集地で起きました。 【写真を見る】大分・佐賀関の大規模火災『住宅密集×海沿い』地域は熊本にも… “家同士は近いし古くて木造” 他人事ではない火事への備え 住民「すごかったよ」「火の勢いが強い、風が一番悪い時だ」 家屋が密集した地域で、海からの風も燃え広がった要素の一つとされています。 熊本県内にも、もちろん佐賀関に似た環境の地域が少