民間企業などを狙った不正アクセスなどのサイバー犯罪が後を絶ちません。AIを使った攻撃など手口が巧妙化する中、県警と県情報セキュリティ協議会がタッグを組んで被害拡大の防止を目指すことになりました。20日、県警本部では協定の締結式が開かれ、県警の上村国彦生活安全部長と県情報セキュリティ協議会の中村洋理事長が協定書に署名しました。県情報セキュリティ協議会は2025年4月に設立され、サイバー犯罪