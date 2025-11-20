名古屋市中川区の自動車整備工場で20日、車3台と工場の一部が燃える火事がありました。ケガをした人はいませんでした。消防と警察によりますと、火事があったのは中川区南八熊町の自動車整備工場で、午後4時45分ごろ、「車両から出火した、建物にも燃え移りそう」と119番通報がありました。消防車16台が出動して、およそ1時間後に火は消し止められましたが、車3台と工場の一部が燃えたということです。工場には従業員が2人