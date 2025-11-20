岡山県美作市に籍を置き、社会人野球の企業チーム登録を終えたショウワコーポレーションが２０日、美作市役所で新体制を発表し、目標に「都市対抗優勝」を掲げた。新布陣は超豪華だ。名門パナソニックの監督を務めた奥代恭一氏を新監督に迎え、ヘッドコーチには神院大監督の伊与田健吾氏。さらに打撃コーチにはプロ野球の名球会入りしている加藤秀司氏、投手コーチには名伯楽として知られ、監督経験もある尾花高夫氏が務める。