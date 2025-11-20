２２年半前に大阪で行方不明になった吉川友梨さん。警察がチラシを配り情報提供を呼びかけています。警察官らが大阪・難波の駅前で情報提供を呼びかけています。２００３年５月、大阪府熊取町で当時小学４年生だった吉川友梨さんが下校途中に行方不明になり、警察は誘拐事件として捜査しています。事件からきょう１１月２０日で２２年と半年。警察によりますと、事件発生から２０２５年１０月までに約６２７０件の情報提供が