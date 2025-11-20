「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２０日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。大相撲・九州場所で快進撃を続ける前頭五枚目、義ノ富士（伊勢ヶ濱部屋への応援を呼びかけた。義ノ富士は、１８日の１０日目に横綱・大の里に勝って初金星を挙げると、翌１１日目には新関脇・安青錦を破り、勝ち越しを決めた。この日は大関・琴桜に負けたが、８勝４敗と絶好調