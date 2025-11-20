踏切で車と快速電車が接触。車を運転していた７０代の男性が病院に搬送されました。１１月２０日午後３時前、兵庫県加古川市平岡町で「車と電車の事故」と通報がありました。警察によりますと、ＪＲ神戸線の加古川駅と東加古川駅の間にある「広畑東踏切」で下りの快速電車と車が接触しました。踏切には遮断機が付いていて、当時は閉まっていましたが、何らかの原因で北東から車が侵入し、列車と接触したということです。この