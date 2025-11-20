米国のジョージ・グラス駐日大使は２０日、外務省内で記者団の取材に応じ、高市首相の台湾に関する国会答弁に中国が反発していることについて、「中国の挑発的な発言や経済的威圧は有益ではなく、地域の安定を損なうものだ」と批判した。日本産水産物が事実上の輸入停止となっていることについては、「中国の経済的威圧の典型例だ」と指摘し、「我々は首相を支持する。あらゆる手段で反論を続け、可能な限り支援する」と語った