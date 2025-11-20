Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でブラックフライデーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『ふたりエスケープ』や『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など現在放送中の注目ドラマの原作も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書