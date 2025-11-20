1000万円超の請求が、判決で認められたのはわずか1万7000円――。かつて1年以上も同棲した若い男女の間は、交際中に多額の金銭のやり取りがあった。交際解消後、元カノは1165万円の支払いを求め、元カレを訴えた。裁判所が彼女の主張に「疑義」を感じた背景には、オンラインカジノにのめり込む彼女の姿があった。多額の金銭やり取り裁判の原告は20代前半の女性（元カノ）。そして被告は女性の元カレである同じく20代の男性だ。2人